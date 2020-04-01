بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 74.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر74 نقطة ليبلغ مستوى 02ر4748 نقطة بنسبة هبوط بلغت 55ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 09ر99 مليون سهم تمت عبر 7698 صفقة بقيمة نقدية بلغت 3ر20 مليون دينار «نحو 02ر69 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر43 نقطة ليبلغ مستوى 21ر4039 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر46 مليون سهم تمت عبر 1712 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر2 مليون دينار «نحو 5ر8 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 14ر90 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5108 نقطة بنسبة هبوط بلغت 73ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 3ر52 مليون سهم تمت عبر 5986 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر17 مليون دينار «نحو 5ر59 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 5ر51 نقطة ليبلغ مستوى 7ر3946 نقطة بنسبة هبوط بلغت 29ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر42 مليون سهم تمت عبر 1451 صفقة بقيمة نقدية 3ر2 مليون دينار «نحو 8ر7 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «الانماء» و«التعمير» و«المتخصص» و«وربة كبيتل» اما شركات «اعيان» و«اهلي متحد» و«خليج ب» و«زين» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «كميفك» و«وطنية د ق» و«أجيال» و«دبي الاولى» الأكثر انخفاضا.