ستاندرد آند بورز: جائحة كورونا تهدد أرباح شركات التأمين بالخليج

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط يهددان أرباح شركات التأمين في منطقة الخليج، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات سلبية على صعيد التصنيف الائتماني للشركات.

وأضافت ستاندرد آند بورز في تقرير “تستفيد معظم شركات التأمين التي نصنفها في منطقة مجلس التعاون الخليجي من مصدات رأس مال قوية وينبغي أن تكون قادرة على استيعاب المطالبات المرتبطة بكوفيد-19 وتقلب سوق رأس المال”.



وأضافت وكالة التصنيف الائتماني “لكن التراجع الكبير في أسواق الأسهم واتساع الفارق في عائدات السندات والتراجع المستمر في أسعار العقارات سيلحقون الضرر بأرباح ومصدات رأس المال لدى شركات التأمين ذات الانكشاف الملموس على هذه الفئات من الأصول”.