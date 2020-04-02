‫بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 4.7 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر4 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4752 نقطة بنسبة صعود بلغت 08ر0 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 1ر1 مليون سهم تمت عبر 71 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر184 ألف دينار «نحو 6ر627 ألف دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 03ر4 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4037 نقطة بنسبة هبوط بلغت 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر924 ألف سهم تمت عبر 23 صفقة بقيمة نقدية بلغت 13ر83 ألف دينار «نحو 6ر282 ألف دولار».‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول 07ر8 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5116 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر313 ألف سهم تمت عبر 67 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر129 ألف دينار «نحو 2ر439 ألف دولار».‬



‫في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 5ر3 نقطة ليبلغ مستوى 2ر3943 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر999 ألف سهم تمت عبر 27 صفقة بقيمة نقدية 2ر96 ألف دينار «نحو 2ر327 ألف دولار».‬