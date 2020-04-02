بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 45.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر45 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4702 نقطة بنسبة هبوط بلغت 97ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر90 مليون سهم تمت عبر 7736 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر30 مليون دينار كويتي «نحو 04ر104 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 03ر7 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4032 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر32 مليون سهم تمت عبر 1677 صفقة بقيمة نقدية بلغت 17ر2 مليون دينار «نحو 37ر7 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الاول 3ر65 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5043 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 13ر58 مليون سهم تمت عبر 6059 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر28 مليون دينار «نحو 06ر96 مليون دولار».



وفي غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 7ر14 نقطة ليبلغ مستوى 5ر3932 نقطة بنسبة هبوط بلغت 36ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر28 مليون سهم تمت عبر 1402 صفقة بقيمة نقدية 8ر1 مليون دينار «نحو 12ر6 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «كميفك» و«منازل» و«عمار» و«بترولية» اما شركات «بيتك» و«وطني» و«المستثمرون» و«اجيليتي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «تعليمية» و«المنار» و«التعمير» و«اريد» الأكثر انخفاضا.