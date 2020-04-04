‫سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 3.93 دولار ‬

‫ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 93ر3 دولار ليبلغ 29ر21 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 36ر17 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وعالميا قفزت العقود الآجلة للنفط أمس للجلسة الثانية على التوالي وحققت عقود الخام الأمريكي وخام برنت كليهما أكبر مكاسبهما من حيث النسبة المئوية منذ بدء تداول عقود الخامين القياسيين بفضل آمال بأن اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات حول العالم قد يتم التوصل إليه الأسبوع القادم.‬



‫وجاء هذا التعافي في الأسعار بعد أسابيع من الخسائر وعقب قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إن روسيا والسعودية ستتفاوضان لإنهاء حرب أسعار دفعت أسعار الخام الشهر الماضي للهبوط بأكثر من النصف”.‬



‫وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة أمس 17ر4 دولار أو 9ر13 في المئة لتسجل عند التسوية 11ر34 دولار للبرميل في حين أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 02ر3 دولار أو 93ر11 بالمئة لتسجل عند التسوية 34ر28 دولار للبرميل.‬



‫ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك + «منظمة الدول المصدرة للبترول -أوبك- ودول من خارجها» اجتماعا طارئا بعد غد الاثنين تقوده السعودية حيث قد يتم الاتفاق على تخفيضات تعادل 10 في المئة من الإمدادات العالمية أو حوالي 10 مليون برميل يوميا.‬



‫وفي سياق متصل قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه حتى إذا خفضت مجموعة «أوبك +» الإمدادات بمقدار 10 ملايين برميل يوميا فإن مخزونات النفط العالمية ستزيد بواقع 15 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام. ‬