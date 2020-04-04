سوق العمل الأمريكي يخسر 701 ألف وظيفة

فقد سوق العمل الأمريكية 701 ألف وظيفة خلال مارس الماضي، ليرتفع معدل البطالة الرسمي إلى 4.4 مقابل 3.5% خلال الشهر السابق، في حين لا تعكس هذه البيانات التأثير الكامل لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».

وأنهت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة أمس، نحو 10 سنوات من النمو المطرد لعدد الوظائف في غير القطاع الزراعي في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه جاء تراجع عدد الوظائف بشكل أعلى من التوقعات، حيث حذر المحللون من أن هذه البيانات تعتمد بصورة أكبر على أرقام النصف الأول من الشهر أي قبل ظهور التداعيات الأكبر لإجراءات احتواء فيروس «كورونا».

كانت بيانات وزارة العمل الصادرة أمس، قد أشارت إلى أن أكثر من 10 ملايين أمريكي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة خلال النصف الثاني من الشهر الماضي وهو ما يشير إلى أن معدل البطالة الفعلي قفز إلى أكثر من 10%.