«الائتمان»: إنجاز 416 تحويلا إلكترونيا لحسابات المتعاملين خلال 5 أيام

أعلن بنك الائتمان الكويتي عن إنجاز 416 عملية تحويل إلكتروني لدفعات القروض العقارية إلى حسابات المواطنين المستفيدين منذ الأحد الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة الدفعات المحولة إلى الحسابات بلغ مليونين ومائتين واثنين وثلاثين ألفا وسبعمائة وواحد دينار.



وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي إن إنجاز هذا الرقم القياسي من عمليات التحويل خلال خمسة أيام فقط يأتي استجابة للتوجيهات السامية بضرورة التيسير على المواطنين ورفع المعاناة عنهم وضمن الإجراءات التي اتخذها البنك لإنجاز معاملات المواطنين إلكترونياً وبالتزامن مع الجهود التي تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت أن التحويلات جاءت ثمرة جهود دؤوبة ومخلصة يبذلها فريق العاملين في البنك، ترتكز إلى قاعدة صلبة جرى تأسيسها على مدى السنوات الماضية لإنجاز كل التعاملات إلكترونياً عبر تقنيات التراسل الإلكتروني و بالإستناد إلى شبكة معقدة للربط مع كل الجهات والهيئات ذات الصلة، تستجيب لكل احتياجات المتعاملين بسلاسة ومن دون الحاجة إلى مراجعة أي من أفرع البنك بأنفسهم.



وأضافت أن هذه القاعدة أثبتت نجاحها وفاعليتها مع ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث تتيح للبنك تسيير كل أعماله وأنشطته اونلاين «online» وتقديم خدماته كافة إلى عملائه من دون توقف.



وأكدت الخشتي أن البوابة الإلكترونية للبنك وتطبيق «الائتمان online» يعملان على مدار الساعة يومياً لإستقبال طلبات المواطنين والبت فيها.



من جهة أخرى، كشفت الخشتي ان اجمالي المبالغ المنصرفة لجميع أنواع القروض والمنح خلال شهر مارس الماضي، بلغ ثلاثة عشر مليونا ومئتين وسبعة وثلاثين وستمائة وثلاثة وستين دينارا.