بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 10.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر10 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4712 نقطة بنسبة صعود 23ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر81 مليون سهم تمت عبر 4964 صفقة بقيمة نقدية 17ر20 مليون دينار «نحو 5ر68 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4029 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر31 مليون سهم تمت عبر 1505 صفقات بقيمة بلغت 9ر1 مليون دينار «نحو 4ر6 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5060 نقطة بنسبة صعود بلغت 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر50 مليون سهم تمت عبر 3459 صفقة بقيمة نقدية بلغت 19ر18 مليون دينار «نحو 8ر61 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 7ر5 نقطة ليبلغ مستوى 8ر3926 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر26 مليون سهم تمت عبر 1185 صفقة بقيمة 6ر1 مليون دينار «نحو 4ر5 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «مشاعر» و«تمدين غ» و«المتكاملة» و«ميزان» أما شركات «اهلي متحد» و«بيتك» و«خليج ب» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «سكب ك» و«الخليجي» و«كامكو» و«منتزهات» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة إعلان شركة أسمنت الخليج موافقة الجمعية العامة السنوية على مقترح مجلس الإدارة بشأن الانسحاب من بورصة الكويت كما أقرت الشركة عدم توزيعات سنوية نظرا إلى الظروف الحالية والتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية واستمرار التنافسية المحتدمة في الأسواق المحلية والخارجية.



كما شهدت الجلسة إفصاحات منفصلة من شركات «أجيليتي المدرجة ببورصتي الكويت ودبي» و«جي إف إتش المدرجة في بورصات دبي والكويت والبحرين» و«صناعات المدرجة ببورصتي الكويت ودبي» لكن لا يوجد أي انكشاف لها على «مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية» ومقرها الإمارات ومدرجة في سوق لندن منذ عام 2012 وتعمل شركة في 19 دولة.