‫بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 16.2 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر16 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4723 نقطة بنسبة صعود بلغت 34ر0 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر842 ألف سهم تمت عبر 104 صفقات بقيمة نقدية بلغت 6ر237 ألف دينار «نحو 8ر807 ألف دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر7 نقطة ليبلغ مستوى 15ر4032 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر169 ألف سهم تمت عبر 23 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر12 ألف دينار «نحو 8ر42 ألف دولار».‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر29 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5087 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر794 ألف سهم تمت عبر 101 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر264 ألف دينار «نحو 3ر899 ألف دولار».‬



‫في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 5ر8 نقطة ليبلغ مستوى 3ر3918 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 04ر500 ألف سهم تمت عبر 22 صفقة بقيمة نقدية 17ر22 ألف دينار «نحو 3ر75 ألف دولار». ‬