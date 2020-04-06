مجلس إدارة «غرفة التجارة» يزكي محمد الصقر لرئاسة الغرفة

زكى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في أول ولاية للمجلس بتشكيلته الجديدة أمس الأحد محمد جاسم الصقر لرئاسة الغرفة.



جاء ذلك في أعقاب اجتماع الهيئة العامة للغرفة الذي عقد بتاريخ 31 مارس الماضي وذكرت فيه أن لجنة الإشراف على الانتخابات أعلنت فوز 12 مرشحا إثر اعتذار 4 عن عدم استكمال ترشحهم على وقع إجراءات تطويق فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مما جعل عدد المرشحين مساويا للذين كان مطلوبا انتخابهم في 25 مارس الماضي لشغل نصف مقاعد مجلس الإدارة.



ويشغل الصقر إلى جانب سجله الحافل في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة عدة مناصب محليا وإقليميا وعالميا إذ يتولى رئاسة مجلس العلاقات العربية والدولية منذ أغسطس 2009 فضلا عن رئاسته البرلمان العربي بين عامي 2005 و2009.



وكان الصقر نائبا في مجلس الأمة بين عامي 1999 و2009 وشغل خلال تلك الفترة رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس كما كان عضوا بمجلس 2012. وتولى الرئيس الجديد للغرفة رئاسة تحرير جريدة «القبس» بين عامي 1983 و1999 وحصل على عدة جوائز تقديرا لدوره الصحفي آخرها جائزة شخصية العام الإعلامية لجائزة دبي للصحافة العربية عام 2019.