أسعار النفط تتراجع بفعل حرب الأسعار والتصريحات المتواصلة لكبار المنتجين

قلصت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الصباحية المبكرة الاثنين بعد أن قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الروسي لشبكة CNBC إن موسكو والرياض “قريبتان جدًا” من صفقة نفط.

وحققت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تحولًا قصيرًا في المنطقة الإيجابية ، لكنها كانت تتداول مؤخرًا هبوطيًا بنسبة 1.2% عند 33.69 دولارًا للبرميل، كما قلصت العقود الآجلة للخام الأمريكي أيضًا الخسائر لكنها ظلت في المنطقة السلبية ، حيث تراجعت بنسبة 1.6% إلى 27.84 دولارًا للبرميل.

وفي وقت سابق، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 9% بعد تأجيل اجتماع بين أوبك وحلفائها ، كان من المقرر في البداية يوم الاثنين. أثار التأجيل المخاوف في وول ستريت من أن قطع الإنتاج قد يواجه عقبات.

هذا وارتفع النفط الأسبوع الماضي – خام غرب تكساس الوسيط وبرنت كلاهما أفضل أسبوع لهما على الإطلاق في وقت دعت المملكة العربية السعودية إلى اجتماع بين أوبك وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، مما يشير إلى إمكانية إحراز تقدم في خفض الإنتاج. وانتهى اجتماع المنظمة في مارس / آذار دون اتفاق بعد أن رفضت روسيا خفض 1.5 مليون برميل في اليوم الذي اقترحته السعودية في محاولة لدعم انخفاض أسعار النفط مع تفشي تفشي الفيروس التاجي الطلب. بدأ هذا حرب أسعار بين منتجي القوة.