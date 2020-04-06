بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 4.3 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر4 نقطة ليبلغ مستوى 17ر4717 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر121 مليون سهم تمت عبر 8872 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر28 مليون دينار «نحو 9ر96 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 77ر17 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4011 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 19ر46 مليون سهم تمت عبر 1502 صفقة بقيمة نقدية بلغت 05ر2 مليون دينار «نحو 9ر6 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر15 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5075 نقطة بنسبة صعود بلغت 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر75 مليون سهم تمت عبر 7370 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر26 مليون دينار «نحو 7ر89 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 25ر23 نقطة ليبلغ مستوى 5ر3903 نقطة بنسبة هبوط بلغت 59ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر40 مليون سهم تمت عبر 1238 صفقة بقيمة نقدية 7ر1 مليون دينار «نحو 7ر5 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «الخليجي» و«وطنية د ق» و«دانة» و«ثريا» اما شركات «بنك وربة» و«اهلي متحد» و«المستثمرون» و«خليج ب» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «سكب ك» و«بيت الطاقة» و«التعمير» و«صلبوخ» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة أربعة إفصاحات من شركات بنك وربة وبنك الكويت الدولي والإثمار و«جي اف اتش» تتعلق بانكشافات على شركة «إن إم إس للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.