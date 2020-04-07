‫بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 8.12 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 12ر8 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4725 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر2 مليون سهم تمت عبر 199 صفقة بقيمة نقدية بلغت 1ر1 مليون دينار «نحو 7ر3 مليون دولار».‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر2 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4014 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13ر295 ألف سهم تمت عبر 18 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7ر18 ألف دينار «نحو 5ر63 ألف دولار».‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر11 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5088 نقطة بنسبة صعود بلغت 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر4 مليون سهم تمت عبر 249 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7ر1 مليون دينار «نحو 7ر5 مليون دولار».‬



‫في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 3ر4 نقطة ليبلغ مستوى 9ر3907 نقطة بنسبة صعود بلغت 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر603 ألف سهم تمت عبر 26 صفقة بقيمة نقدية 7ر27 ألف دينار «نحو 18ر94 ألف دولار». ‬