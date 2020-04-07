سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 82 سنتاً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 82 سنتا ليبلغ 11ر22 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 29ر21 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وعالميا هبطت أسعار النفط أمس متراجعة عن مكاسبها الأسبوع الماضي بعد تأجيل اجتماع «أوبك +» «منظمة الدول المصدرة للبترول ودول من خارجها» بهدف حلحلة وفرة متنامية في المعروض من الخام حول العالم مع تضرر الطلب من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».



وكانت أسواق النفط تعافت أكثر من 35 في المئة الأسبوع الماضي بعد أن قالت مصادر في منظمة «أوبك» وحلفائها ومنهم روسيا إنهم قريبون من اتفاق لتخفيضات في انتاج النفط لتقليل تخمة عالمية رغم أنهم يريدون أن تشارك الولايات المتحدة ومنتجون آخرون في التخفيضات.



وكان من المقرر أن يعقد اجتماع تحالف «أوبك +» أمس الاثنين قبل أن يؤجل إلى بعد غد الخميس.



وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول أمس منخفضة 06ر1 دولار أو 1ر3 في المئة لتسجل عند التسوية 05ر33 دولار للبرميل.



كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط امس 26ر2 دولار أو 8 في المئة لتغلق عند 08ر26 دولار للبرميل.