بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 6.08 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 08ر6 نقطة ليبلغ مستوى 25ر4723 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر161 مليون سهم تمت عبر 11743 صفقة بقيمة نقدية بلغت 17ر42 مليون دينار «نحو 3ر143 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر17 نقطة ليبلغ مستوى 18ر3994 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر46 مليون سهم تمت عبر 1537 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر1 مليون دينار «نحو 1ر5 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر17 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5093 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر115 مليون سهم تمت عبر 10206 صفقات بقيمة نقدية بلغت 6ر40 مليون دينار «نحو 4ر138 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 8ر23 نقطة ليبلغ مستوى 7ر3879 نقطة بنسبة هبوط بلغت 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر42 مليون سهم تمت عبر 1272 صفقة بقيمة نقدية 3ر1 مليون دينار «نحو 4ر4 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «الأنظمة» و«هيومن سوفت» و«منتزهات» و«أجوان» اما شركات «أهلي متحد» و«بنك وربة» و«الدولي» و«زين» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «التعمير» و«يونيكاب» و«وطنية د ق» و«مشاعر» الأكثر انخفاضا.