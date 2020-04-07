«الإحصاء»: ارتفاع التضخم محليا 1.67 في المئة فبراير الماضي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» في الكويت بنسبة 67ر1 في المئة في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي.



وقالت «الإحصاء» في نشرتها الشهرية عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 09ر0 في المئة في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير الماضي.



وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في فبراير الماضي 79ر2 في المئة مقارنة بفبراير عام 2019 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة 1 في المئة.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع 75ر2 على أساس سنوي في حين انخفضت أسعار مجموعة «خدمات المسكن» بنسبة 86ر0 في المئة.



وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» ارتفع بنسبة 86ر2 في المئة كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» بنسبة 52ر2 في المئة في حين شهدت أسعار المجموعة السابعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 80ر3 في المئة.



وأفادت بأن أسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 91ر3 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 20ر3 في المئة وأسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 9ر2 في المئة.



ولفتت «الإحصاء» إلى ارتفاع أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» في يناير الماضي نحو 32ر1 في المئة وأسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» 17ر3 في المئة.



ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.