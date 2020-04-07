هل تؤجل أزمة «كورونا» إدراجات البورصة في 2020؟

إقبال كبير على الاكتتابات يبشر بجذب استثمارات مؤسساتية كبيرة بعد الإدراج

علاء مجيد

استقبلت البورصة الكويتية العام 2020 وهي جاهزة لانطلاقة كبيرة بعد الحصول على ثقة المؤسسات الدولية والترقية لمؤشرات الأسواق الناشئة وتدفق مليارات من الاستثمارات الأجنبية إلى أسهمها القيادية بعد أن وصلت إلى مستوى عال من التنظيم ولم يبق سوى الاحتفال بإدراجات من العيار الثقيل وهي ما كانت بالفعل على الأبواب بعد أن تحدد تاريخ 19 أبريل كتاريخ مبدئي لإدراج أسهم شركة بورصة الكويت بالسوق والتجهيز لإدراج شركة شمال الزور الأولى وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح كبير وبتغطية فائقة لاكتتاب الشركتين ليأتي انتشار فيروس كورونا الوبائي ليقلب الطاولة ويؤجل سباق الادراجات في البورصة وذلك في ظل التراجعات التي تشهدها الأسعار وتأثر جميع الإجراءات الخاصة بالإدراج بالعطلة الرسمية التي تستمر حتى ٢٣ ابريل الجاري.

ويتوقع لأسهم الشركتين أن يحققا تداولات مكثفة من المستثمرين خاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين على الاكتتابين ونجاح تغطيتهما بشكل كبير حيث تم تغطية اكتتاب اسهم شركة بورصة الكويت بنسبة تفوق 850% كما وصلت تغطية اكتتاب أسهم شركة شمال الزور إلى 127%.

بورصة الكويت

ويمثل اكتتاب بورصة الكويت المرحلة الثانية من خصخصة الشركة حيث تمت الأولى في فبراير 2019 بنسبة 44% لصالح تحالف يضم الاستثمارات الوطنية، الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار بجانب بورصة أثينا فيما شملت المرحلة الثانية طرحا أوليا لنسبة 50% من اسهم الشركة بعدد يفوق 100 مليون سهم وتخصيصها للمواطنين الكويتيين والذين أقبلوا بكثافة على الاكتتاب.

ولم يقتصر النجاح على الإقبال الفائق على أسهم شركة بورصة الكويت أثناء الاكتتاب إنما امتد مع السهم في التداول خارج المقصورة ليسجل بفارق يفوق 200% عن سعر الطرح وذلك في أولى جلسات تداوله في 15 يناير الماضي ليواصل الصعود ويحقق أعلى سعر في جلسة 23 فبراير الماضي مقتربا من مستوى الدينار وبسعر إغلاق 980 فلسا بزيادة 224% على سعر أولى جلسات تداوله.

ولكن تفشي فيروس كورونا الوبائي وانخفاض أسعار النفط عصف بأسعار البورصة وهدد ثقة المستثمرين في الاسواق المالية ليس في الكويت فقط وانما في العالم كله، وهو ما أثر سلبا على تداولات السهم في نظام تداول خارج المقصورة ليفقد السهم 48% من قيمته السوقية في أقل من أسبوعين ليصل إلى مستوى 510 فلوس في جلسة 10 مارس.

«شمال الزور»

انتهى تخصيص أسهم شركة شمال الزور في 5 ديسمبر من العام الماضي بعدما نجح الاكتتاب الذي استمر لشهرين من مطلع أكتوبر 2019 وحتى نهاية نوفمبر من نفس العام لتصل تغطية الاكتتاب إلى 127% لطرح 50% من أسهم الشركة بعدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وقيمة إجمالية للطرح تبلغ 50 مليون دينار.

وتمثل عملية الطرح نقلا لملكية نصف أسهم الشركة من هيئة مشروعات الشراكة إلى المواطنين الكويتيين الذين شاركوا في عملية الاكتتاب، حيث تتوزع ملكية الشركة بين القطاع الخاص والذي يمتلك 40% من أسهم الشركة ممثلا في شركة إنجي وشركة سوميتومو كوربوريشن وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه فيما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار 5% كما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5% من أسهم الشركة.

وقد تأسست شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى كشركة مساهمة كويتية وتعتبر أول مشروع شراكة بهدف إنشاء وتشغيل محطة «الزور الشمالية الأولى» لتوليد الطاقة وتحلية المياه حيث تعتمد المحطة على نظام توليد الكهرباء بالدورة المدمجة المعتمدة على الغاز وتحلية المياه في الكويت والتي تستخدم توربينات ومولدات بخارية.