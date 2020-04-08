بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 4.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4718 نقطة بنسبة هبوط بلغت 10ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 08ر143 مليون سهم تمت عبر 7826 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر35 مليون دينار «نحو 7ر120 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر5 نقطة ليبلغ مستوى 05ر4000 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر41 مليون سهم تمت عبر 1606 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر2 مليون دينار «نحو 16ر8 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر10 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5083 نقطة بنسبة هبوط بلغت 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر101 مليون سهم تمت عبر 6220 صفقة بقيمة نقدية بلغت 16ر33 مليون دينار «نحو 7ر112 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 5ر24 نقطة ليبلغ مستوى 2ر3904 نقطة بنسبة صعود بلغت 63ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر36 مليون سهم تمت عبر 1317 صفقة بقيمة نقدية 05ر2 مليون دينار «نحو 9ر6 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «دانة» و«المستثمرون» و«الاولى» و«فيوتشر كيد» اما شركات «اهلي متحد» و«الدولي» و«بيتك» و«خليج ب» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «دبي الاولى» و«كامكو» و«كفيك» و«اجوان» الأكثر انخفاضا.