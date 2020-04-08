«النفط»: إجراءات احترازية لحركة العاملين بمنطقتي العمليات المشتركة لمنع تفشي «كورونا»

قال وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد الصباح إن هناك جهودا كبيرة بذلت لتسهيل إجراءات الدخول والخروج للعاملين في منطقتي العمليات المشتركة بالوفرة والخفجي في أعقاب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت والسعودية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد – 19».



وأضاف الشيخ نمر الصباح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن تلك الجهود بذلتها كل من وزارة النفط والشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية منوها بالتعاون المتواصل والتنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والصحة والإدارة العامة للجمارك.



وأوضح أن الجهود التي بذلتها جميع الأطراف كان لها الدور الكبير في ضمان حسن سير المنشأة وتتويج استئناف سير العمل وفقا للخطط المرسومة بناء على اتفاقية عودة الإنتاج بين الكويت والسعودية.



وأعرب عن فخره بجهود العاملين المخلصين في منطقتي العمليات المشتركة بالوفرة والخفجي لجهودهم الدؤوبة في القيام بواجبهم المهني والوطني في ظل الظروف الحالية.



وتقدم الشيخ نمر بالتهنئة للقيادة السياسية ولوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل بمناسبة نجاح الشركة الكويتية لنفط الخليج في تصدير أول شحنة من الإنتاج الأولى من نفط خام الخفجي بعد فترة التوقف عن الإنتاج التي استمرت حوالي خمس سنوات.



وكان الوزير الفاضل أعلن يوم الجمعة الماضي أن مؤسسة البترول الكويتية من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج ستصدر أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات.



وسبق ذلك توقيع وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في 24 ديسمبر الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.



كما وقع وزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل ووزير الطاقة السعودي في اليوم ذاته مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.



والشركة الكويتية لنفط الخليج إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وأسست عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكويت في حقول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بدلا عن شركة الزيت العربية بعد انتهاء عقدها مع الكويت.



وتتولى الشركة استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البرية من المنطقة المقسومة التي تضم حقول «جنوب أم قدير والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق» والمنطقة البحرية من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق «الخفجي ولولو والحوت والدرة».