‫بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 92.03 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشر السوق العام 92.03 نقطة ليبلغ مستوى 4625.06 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2.07 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 7.8 مليون سهم تمت عبر 394 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2.9 مليون دينار.‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3.7 نقطة ليبلغ مستوى 3996.2 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.09 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 1.04 مليون سهم تمت عبر 50 صفقة بقيمة نقدية بلغت 109.2 ألف دينار.‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الاول 131.8 نقطة ليبلغ مستوى 4936.2 نقطة بنسبة هبوط بلغت 3.2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9.05 مليون سهم تمت عبر 441 صفقة بقيمة نقدية بلغت 3.4 مليون دينار.‬



‫وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر «رئيسي 50» 7.9 نقطة ليبلغ مستوى 3896.4 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.20 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1.1 مليون سهم تمت عبر 62 صفقة بقيمة نقدية 122.04 ألف دينار.‬