‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.46 دولار‬

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 46ر1 دولار ليبلغ 74ر19 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 20ر21 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وعالميا ارتفعت العقود الآجلة للنفط في جلسة أمس بدعم من آمال بأن تحالف «أوبك +» «منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول خارج المنظمة» سيبرمون اتفاقا لخفض الانتاج خلال اجتماعهم اليوم الخميس الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين أوبك وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا.
ومن المتوقع أن يكون هذا الاجتماع أكثر نجاحا من اجتماعهم الذي عقد في 6 مارس الماضي وانتهى بالفشل في تمديد تخفيضات في الإمدادات.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول أمس مرتفعة 97 سنتا أو 3 بالمئة لتسجل عند التسوية 84ر32 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 47ر1 دولار أو 2ر6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 09ر25 دولار للبرميل.