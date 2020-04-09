‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.46 دولار‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 46ر1 دولار ليبلغ 74ر19 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 20ر21 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬

‫وعالميا ارتفعت العقود الآجلة للنفط في جلسة أمس بدعم من آمال بأن تحالف «أوبك +» «منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول خارج المنظمة» سيبرمون اتفاقا لخفض الانتاج خلال اجتماعهم اليوم الخميس الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين أوبك وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا.‬

‫ومن المتوقع أن يكون هذا الاجتماع أكثر نجاحا من اجتماعهم الذي عقد في 6 مارس الماضي وانتهى بالفشل في تمديد تخفيضات في الإمدادات.‬

‫وأنهت عقود برنت جلسة التداول أمس مرتفعة 97 سنتا أو 3 بالمئة لتسجل عند التسوية 84ر32 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 47ر1 دولار أو 2ر6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 09ر25 دولار للبرميل.‬