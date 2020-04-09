النفط يتكدّس على اليابسة.. والحل في المحيطات

في وقت جائحة «كورونا» تعرض الطلب العالمي على النفط لصفعة قوية، وعلى اثر ذلك، شهد سوق الخام عدم توازن واسع النطاق بين العرض والطلب، مما طرح تساؤلات بشأن تخمة المعروض

وبالطبع في ظل الوفرة الكبيرة في المعروض، لن تسير الأمور على ما يرام، فقد حذرت شركة أويل إكس من أن حجم الخام المخزن حول العالم قد يصل إلى مليار برميل، فيما أشارت رويترز قبل أسبوع إلى أن نحو 80 مليون برميل وربما أكثر من 100 مليون برميل خزنت على ناقلات عائمة

وترى «أويل إكس» أن حجم مخزونات النفط عالمياً سوف يواصل النمو في الفترة المقبلة، وفي وقت الأيام الأولى من أبريل، قالت «بلومبيرغ» نقلا عن مصادر بوزارة الطاقة الأميركية إن الوزارة تدرس تأجير مساحات لتخزين الخام

وتستهدف وزارة الطاقة الأميركية توفير مساحات للتخزين لمصلحة منتجين محليين، وذلك مع تكدس الخام في مخزوناتهم، ولا يوجد مشترون لما ينتجونه

علاوة على ذلك، ارتفعت تكاليف الشحن بمعدلات كبيرة بلغت %678 في شهر واحد إلى 175 ألف دولار في اليوم لشحن الخام من الشرق الأوسط إلى آسيا

وكانت آخر مرة يتراكم فيها النفط في مخزونات عائمة عام 2009 عقب الركود الكبير، في تلك الفترة، بلغ حجم الخام في المخزون العائم 100 مليون برميل، وتراكمت التكاليف على كاهل المنتجين المحليين في الولايات المتحدة، فمع الأخذ في الاعتبار تحمل تكلفة إغلاق بئر، سيكون على الشركة المنتجة دفع تكلفة أيضا للتخزين

ولا توجد توقعات إيجابية بشأن الطلب على النفط في الوقت الحالي بسبب استمرار أزمة فيروس «كورونا»، وذلك بالتزامن مع توقعات وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة باستمرار النمو في إنتاج الخام الصخري الأميركي نتيجة الاستثمارات من البنوك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك مساحات كبيرة في المحيطات يمكن استغلالها في تخزين النفط المتراكم، مشيرا إلى أن العالم لم يشهد هذه الحالة من قبل، فكل سفينة وناقلة مكدسة بشحنات من الخام. ويرجع ذلك إلى استمرار ضخ شركات الطاقة لإمدادات وشحنات حتى في ظل التراجع الحاد في الطلب العالمي بسبب «كورونا»

على اثر هذا الموقف، يرى محللون أن الحل يكمن في المحيطات واستغلال مساحاتها الشاسعة في تخزين الفائض من الخام وتكديس ملايين البراميل غير المباعة إلى أن تتحسن الأمور

من سنغافورة إلى بحر الشمال، تتكدس شحنات النفط عبر ناقلات في انتظار مشترين لم يأت بهم الاقتصاد العالمي المتباطئ بسبب «كورونا»

أيضاً تعد خزانات النفط العائمة في البحار والمحيطات رابحة كثيراً لبعض اللاعبين في الصناعة، فمالكو السفن يمكنهم جني إيرادات قوية من وراء تخزين النفط

وعلى سبيل المثال، بلغ متوسط تكلفة تخزين شحنات من النفط على الناقلات العملاقة نحو 18 ألف دولار في اليوم الواحد قبل عامين، بينما تقدر التكلفة حالياً بحوالي 400 ألف دولار في اليوم الواحد.