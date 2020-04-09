بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر العام 121.89 نقطة

اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 89ر121 نقطة ليبلغ مستوى 32ر4596 نقطة بنسبة هبوط بلغت 59ر2 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 12ر187 مليون سهم تمت عبر 15167 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر62 مليون دينار كويتي «نحو 52ر213 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 89ر20 نقطة ليبلغ مستوى 16ر3979 نقطة بنسبة هبوط بلغت 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 34ر34 مليون سهم تمت عبر 1719 صفقة بقيمة نقدية بلغت 10ر2 مليون دينار «نحو 14ر7 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الاول 49ر172 نقطة ليبلغ مستوى 98ر4910 نقطة بنسبة هبوط بلغت 39ر3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 77ر152 مليون سهم تمت عبر 13448 صفقة بقيمة نقدية بلغت 77ر60 مليون دينار «نحو 61ر206 مليون دولار».



وفي غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 83ر19 نقطة ليبلغ مستوى 43ر3884 نقطة بنسبة هبوط بلغت 51ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 08ر30 مليون سهم تمت عبر 1374 صفقة بقيمة نقدية 9ر1 مليون دينار «نحو 46ر6 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «منشآت» و«تجارة» و«المشتركة» و«الرابطة » أما شركات «اهلي متحد» و«بيتك» و«وطني» و«خليج ب» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «أرجان» و«ع عقارية» و«المباني» و«كامكو» الأكثر انخفاضا.