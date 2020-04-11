مجموعة العشرين .. خطوات فورية لضمان استقرار قطاع الطاقة

أعلنت دول مجموعة العشرين، اليوم السبت، الالتزام باتخاذ خطوات فورية لضمان استقرار قطاع الطاقة.

وقال بيان لدول مجموعة العشرين اليوم السبت: “أدى الانكماش الاقتصادي الكبير وعدم اليقين المتوقع المرتبط بالوباء «فيروس كورونا» إلى تفاقم الخلل في عمليات العرض والطلب على الطاقة، وتفاقم عدم استقرار أسواق الطاقة، وأثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز وانتشر إلى مناطق أخرى، مما أثر بشكل أكبر على انتعاش الاقتصاد العالمي”.

وأشار البيان إلى أن الزعماء سيواصلون التعاون عن كثب ومراجعة كل من الاستجابة لجائحة “كوفيد-19” والأجندة الأوسع لمجموعة العشرين للتحول إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة خلال اجتماع مقرر في شهر سبتمبر القادم مع الاستعداد للاجتماع في وقت أقرب إذا دعت الحاجة لذلك.