البورصة المصرية تربح 23.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي{{{article.title}}}

بلغت المكاسب التي حققتها ​البورصة المصرية​ خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 23.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 551.5 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فقفز مؤشر السوق الرئيسي للبورصة “إيجي اكس 30” بنسبة 9.17% ليسجل مستوى 10321.97 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنسبة 4.55% ليبلغ مستوى 1041.22 نقطة، وأضاف مؤشر”إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا نحو 3.74% ليبلغ مستوى 1062.6 نقطة.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 13.6 مليار جنيه من خلال تداول 1.465 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 65.4% من إجمالي تعاملات السوق، وأن ​المستثمرين الأجانب​ استحوذوا على 27.7% والعرب على 6.9% بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 663.5 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 122.1 مليون جنيه.