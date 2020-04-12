بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 55.45 نقطة

أنهت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملاتها الأسبوعية اليوم الاحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 45ر55 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4651 نقطة بنسبة صعود 21ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 66ر89 مليون سهم تمت عبر 5721 صفقة بقيمة نقدية بلغت 01ر23 مليون دينار «نحو 23ر78 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 79ر18 نقطة ليبلغ مستوى 95ر3997 نقطة بنسبة صعود بلغت 47ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر24 مليون سهم تمت عبر 1195 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر1 مليون دينار «نحو 44ر5 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 79ر73 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4984 نقطة بنسبة صعود بلغت 50ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 08ر65 مليون سهم تمت عبر 4526 صفقة بقيمة نقدية بلغت 3ر21 مليون دينار «نحو 42ر72 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 07ر21 نقطة ليبلغ مستوى 5ر3905 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 59ر19 مليون سهم تمت عبر 949 صفقة بقيمة نقدية 3ر1 مليون دينار «نحو 42ر4 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ارجان» و«متحدة» و«بورتلاند» و«بيت الطاقة» اما شركات «الدولي» و«اهلي متحد» و«بيتك» و«خليج ب» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «ايفا فنادق» و«المنار» و«التخصيص» و«منتزهات» الأكثر انخفاضا.