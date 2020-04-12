315 مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة

أنهت بورصة الكويت أمس أولى جلسات الاسبوع بتحقيق ارتفاع في القيمة السوقية بنحو 315 مليون دينار، حيث صعد المؤشر العام 1.21%، وارتفع السوق الأول 1.5%، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» نموا بنسبة 0.47% و0.54% على الترتيب.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات صعودا امس بصدارة العقارات بنمو نسبته 1.86%، بينما هبطت مؤشرات قطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية بنسب بلغت 0.43%و0.61%على التوالي.

وتصدر ســهم «أرجان» القائمة الخضراء بنمو نســبته 14.91% بالتزامن مع إعلان الشركة عن بياناتها المالية للعام الماضي بأرباح بلغت 787 ألف دينار مرتفعة 43% على أساس سنوي.

في المقابل، جاء سهم «إيفا فنادق» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 23.27%عند سعر 37.6 فلسا، وذلك بتداول 240.18 ألف سهم بقيمة 8.77 آلاف دينار.

وتراجعت سيولة البورصة بنحو 63.4% إلى 23.02 مليون دينار مقابل 62.88 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما هبطت أحجام التداول 52.1% إلى 89.66 مليون سهم مقابل 187.13 مليون سهم يوم الخميس الماضي.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.33 ملايين دينار مرتفعا 1.32%، فيما تصدر سهم «KIB» نشاط الكميات بتداول 18.45 مليون سهم مرتفعا 1.61%.