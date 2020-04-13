‫بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 4.2 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 4.2 نقطة ليبلغ مستوى 4661.9 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.20 في المئة وذلك في تمام الساعة 9:05 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 4.7 مليون سهم تمت عبر 153 صفقة بقيمة نقدية بلغت 1.09 مليون دينار.‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.74 نقطة ليبلغ مستوى 3997.21 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.02 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 725.7 ألف سهم تمت عبر 31 صفقة بقيمة نقدية بلغت 26.5 ألف دينار.‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول24.01 نقطة ليبلغ مستوى 5008.8 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.48 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5.5 مليون سهم تمت عبر 174 صفقة بقيمة نقدية بلغت 1.5 مليون دينار.‬



‫في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 4.7 نقطة ليبلغ مستوى 3910.2 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.12 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 663.7 ألف سهم تمت عبر 23 صفقة بقيمة نقدية 23.8 ألف دينار.‬