بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 25.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر25 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4677 نقطة بنسبة صعود بلغت 56ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر180 مليون سهم تمت عبر 7744 صفقة بقيمة نقدية بلغت 14ر45 مليون دينار «نحو 4ر153 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر8 نقطة ليبلغ مستوى 4ر3989 نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر43 مليون سهم تمت عبر 1380 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر2 مليون دينار «نحو 4ر7 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 19ر43 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5027 نقطة بنسبة صعود بلغت 87ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر136 مليون سهم تمت عبر 6364 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر42 مليون دينار «نحو 5ر145 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 9ر10 نقطة ليبلغ مستوى 44ر3916 نقطة بنسبة صعود بلغت 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 30ر28 مليون سهم تمت عبر 1134 صفقة بقيمة نقدية 6ر1 مليون دينار «نحو 4ر5 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «يونيكاب» و«كفيك» و«أجيال» و«وربة كبيتل» أما شركات «أهلي متحد» و«الدولي» و«بيتك» و«السورية» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «أرجان» و«أولى تكافل» و«وثاق» و«إيفا فنادق» الأكثر انخفاضا.