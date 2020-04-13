«الائتمان»: صرف قروض البناء لـ 800 عميل

أكد بنك الائتمان الكويتي استمراره في صرف دفعات قروض البناء للعملاء مشيرا إلى أنه تم خدمة 800 عميل وصرف ما يفوق 4 مليون دينار كويتي «نحو 13 مليون دولار أمريكي» منذ 12 مارس الماضي حتى تاريخه.



وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن البنك يواصل أعماله وتقديم خدماته للمستفيدين وذلك بالاعتماد على حزمة من تقنيات التحول الرقمي مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».