سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.27 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 27ر1 دولار ليبلغ 69ر18 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 96ر19 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية تباينت أسعار النفط أمس فالاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصلت إليه «أوبك +» «منظمة الدول المصدرة للنفط ودول من خارجها» لم يكن كافيا لتهدئة المخاوف المستمرة بشأن هبوط حاد في الطلب ناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».



ونجحت «أوبك +» بعد أربعة أيام من المحادثات على الاتفاق بخفض الإنتاج بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو المقبلين لدعم أسعار النفط وهو ما يمثل 10 في المئة من الإمدادات العالمية.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 26 سنتا أو 8ر0 في المئة لتبلغ عند التسوية 74ر31 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 5ر1 في المئة لتسجل عند التسوية 41ر22 دولار للبرميل.