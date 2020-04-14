الذهب يبلغ أعلى مستوى في 7 سنوات

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات اليوم الثلاثاء بفعل تنامي المخاوف إزاء تراجع اقتصادي أعمق وفي ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية.

وربح الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1724.72 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 عند 1726.85 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1772.20 دولار.

واتخذت العديد من الدول والبنوك المركزية تدابير مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار الأسبوع الماضي، بينما اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2231.61 دولار للأونصة. وربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.54 دولار وصعد البلاتين 2.5 بالمئة إلى 766.70 دولار.