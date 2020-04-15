‫بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11.4 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشر السوق العام 11.4 نقطة ليبلغ مستوى 4843.19 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.29 في المئة وذلك في تمام الساعة 9:5 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 2.2 مليون سهم تمت عبر 161 صفقة بقيمة نقدية بلغت 539.2 ألف دينار.‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.6 نقطة ليبلغ مستوى 4029.60 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 341.9 ألف سهم تمت عبر 28 صفقة بقيمة نقدية بلغت 60.8 ألف دينار.‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول 22.7 نقطة ليبلغ مستوى 5259.10 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.43 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2.5 مليون سهم تمت عبر 175 صفقة بقيمة نقدية بلغت 685.8 ألف دينار.‬



‫في غضون ذلك، ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 7.8 نقطة ليبلغ مستوى 3992.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.20 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 375.9 ألف سهم تمت عبر 32 صفقة بقيمة نقدية 63.4 ألف دينار.‬