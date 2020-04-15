«الكيماويات البترولية»: عمليات الإنتاج والتصدير والتسويق مستمرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية مطلق العازمي إن عمليات الإنتاج والتصدير والتسويق في الشركة مستمرة ولم تتأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» بعد تفعيلها خطة الطوارئ بنجاح واتخاذها عددا من الإجراءات الاحترازية بناء على توجيهات مؤسسة البترول الكويتية.



وأكد العازمي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء حرص الشركة على استمرار أعمالها المالية والإدارية ومتابعة مشاركاتها الداخلية والخارجية بما يضمن استمرار ربحية أنشطة وأعمال الشركة مع التزامها بتخفيض العمالة في المواقع إلى الأعداد الضرورية فقط تماشيا مع الظروف الصحية الحالية.



وأوضح أن الشركة اتخذت عدة إجراءات لاستمرار عمليات التسويق أهمها التركيز على المحافظة والاستمرار بتزويد الزبائن ذوي العقود السنوية بأكبر كمية ممكنة كلما أمكن ذلك في الأسواق ذات الاستهلاك العالي مثل باكستان ومصر وتركيا وجنوب شرق آسيا.



وذكر أن من الإجراءات التي اتخذتها أيضا توجه الشركة للأسواق البعيدة مثل جنوب أمريكا وافريقيا ومحاولة فتح خطوط بيع جديدة إضافة إلى مراقبة ومتابعة السوق الصيني وتزويده بأكبر كميات ممكنة نظرا للاستهلاك العالي مع وجود بوادر بعودة بعض مصانع الصين للتشغيل.



وأفاد العازمي بأن مصانع البولي بروبلين والتي تملكها وتديرها الشركة في منطقة الشعيبة تعمل جيدا إذ يتبع العاملون فيها جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض «كوفيد – 19».



وذكر أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا تواصلت «الكيماويات البترولية» مع جميع الموردين وطلبت منهم توفير المواد اللازمة لعملية الإنتاج والتغليف والتصدير مدة ستة أشهر قادمة كإجراء احترازي كما تواصلت مع جميع العملاء للتأكد من طلباتهم المسبقة وتحويل الطلبات الملغية إلى عملاء آخرين.



وأشار إلى التزام وتقيد الشركة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الكويتي المتعلقة بمواجهة وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا بهدف تجاوز المرحلة الدقيقة وتخطي أية ظروف قد تنشأ عن تفاقم الأزمة.



وبين أن الشركة أطلقت حملة توعوية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي عن فيروس كورونا كما قامت بتوفير الكمامات والمنظفات والمعقمات لجميع العاملين اضافة إلى تعقيمها مبنى الشركة الرئيسي ومصانع البولي بروبلين.



وأضاف أنه على الرغم من تعطيل أعمال الشركة فإن آلية العمل مستمرة من مواقع عامليها المختلفة وذلك انطلاقا من الحرص على سير العمل واستمراريته بصورة آمنة.



وأعرب العازمي عن تقديره واعتزازه بجميع موظفي «الكيماويات البترولية» من مختلف القطاعات وهي قطاع التصنيع والتسويق وقطاع تطوير الأعمال والمشاريع وقطاع الشؤون الإدارية والمالية منوها بعملهم المخلص والمستمر كي تستمر الشركة في القيام بدورها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.



يذكر أن شركة صناعة الكيماويات البترولية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وأسست في 23 يوليو 1963 ومن انشطتها صناعة الأسمدة «أمونيا-يوريا» وصناعة البولي بروبيلين.