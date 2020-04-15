بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 62.18 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 18ر62 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4767 نقطة بنسبة هبوط بلغت 29ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 15ر37 مليون سهم تمت عبر 9615 صفقة نقدية بقيمة بلغت 15ر37 مليون دينار « نحو 31ر126 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14ر2 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4024 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر31 مليون سهم تمت عبر 1605 صفقات نقدية بقيمة 12ر2 مليون دينار «نحو 2ر7 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 17ر92 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5144 نقطة بنسبة هبوط بلغت 76ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر103 مليون سهم تمت عبر 8010 صفقات بقيمة 02ر35 مليون دينار «نحو 06ر11 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 5ر5 نقطة ليبلغ مستوى 16ر3979 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر27 مليون سهم تمت عبر 1356 صفقة نقدية بقيمة 006ر2 مليون دينار «نحو 8ر6 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «تمدين ع» و«منشآت» و«وربة ت» و«مزايا» اما شركات «اهلي متحد» و«الدولي» و«بيتك» و«خليج ب» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «خليج ب» و«سكب ك» و«ع عقارية» و«سنام» الأكثر انخفاضا.