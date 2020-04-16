بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 6.2 نقطة

افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 2ر6 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4758 نقطة بنسبة هبوط 16ر0 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 05ر1 مليون سهم تمت عبر 114 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر291 ألف دينار كويتي «نحو 1ر991 ألف دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 98ر0 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4023 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 17ر225 ألف سهم تمت عبر 22 صفقة نقدية بقيمة 5ر18 ألف دينار «نحو 9ر62 ألف دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الاول 2ر8 نقطة ليبلغ مستوى 1ر5136 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر991 ألف سهم تمت عبر 125 صفقة بقيمة 8ر349 ألف دينار «نحو 1ر1 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 1ر1 نقطة ليبلغ مستوى 04ر3978 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 08ر303 ألف سهم تمت عبر 18 صفقة نقدية بقيمة 7ر17 ألف دينار «نحو 18ر60 ألف دولار».