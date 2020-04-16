سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.57 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 57ر1 دولار ليبلغ 67ر16 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 24ر18 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 69ر27 دولار للبرميل منخفضا 91ر1 دولار بما يعادل 45ر6 بالمئة في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 87ر19 دولار للبرميل بتراجع 24 سنتا أو 19ر1 بالمئة.