بورصة الكويت تسدل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 20.7 نقطة

أسدلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر20 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4746 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر101 مليون سهم تمت عبر 7772 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر29 مليون دينار كويتي «نحو 2ر99 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر13 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4011 نقطة بنسبة هبوط بلغت 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر20 مليون سهم تمت عبر 1219 صفقة نقدية بقيمة 2ر1 مليون دينار «نحو 08ر4 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الاول 4ر24 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5119 نقطة بنسبة هبوط بلغت 48ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر81 مليون سهم تمت عبر 6553 صفقة بقيمة 28 مليون دينار «نحو 2ر95 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 39ر0 نقطة ليبلغ مستوى 5ر3979 نقطة بنسبة صعود بلغت 01ر0 في المئة من حلال كمية اسهم بلغت 4ر17 مليون سهم تمت عبر 985 صفقة نقدية بقيمة 1ر1 مليون دينار «نحو 7ر3 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ارجان» و«سكب ك» و«انجازات» و«القرين» أما شركات «الدولي» و«بيتك» و«اهلي متحد» و«وطني» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «منشآت» و«تمدين أ» و«فيوتشر كيد» و«الخليجي» الأكثر انخفاضا.