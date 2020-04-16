بورصة قطر تغلق على إنخفاض بنسبة 3.11% عند 8576.32 نقطة{{{article.title}}}

16 أبريل، 2020
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أغلقت ​بورصة قطر​ على إنخفاض بنسبة 3.11% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 8576.32 نقطة، سهم “شركة بروة العقارية” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 9.99%.

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