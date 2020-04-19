‫بورصة الكويت تفتتح تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 26.6 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشر السوق العام 26.6 نقطة ليبلغ مستوى 07ر4778 نقطة بنسبة صعود بلغت 67ر0 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر2 مليون سهم تمت عبر 116 صفقة نقدية بقيمة بلغت 4ر862 ألف دينار ‬



‫«نحو 9ر2 مليون دولار».‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 09ر3 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4014 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر394 ألف سهم تمت عبر 27 صفقة نقدية بقيمة 2ر161 ألف دينار «نحو 548 ألف دولار».‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول 16ر5 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5169 نقطة بنسبة صعود بلغت 99ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر3 مليون سهم تمت عبر 137 صفقة بقيمة 4ر993 ألف دينار «نحو 3ر3 مليون دولار».‬



‫في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 07ر7 نقطة ليبلغ مستوى 19ر3987 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر446 ألف سهم تمت عبر 29 صفقة نقدية بقيمة 3ر179 ألف دينار «نحو 6ر609 ألف دولار».‬