بورصة دبي تغلق على إرتفاع بنسبة 2.94% عند مستوى 1915 نقطة{{{article.title}}}

أقفل ​سوق دبي المالي​ اليوم مرتفعاً بنسبة 2.94% عند مستوى 1915 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 208 مليون درهم.

وإرتفعت أسهم 26 شركة من أصل 30 شركة تم تداولها اليوم، بينما إنخفضت أسهم 4 شركات.

وأقفل سهم “جي أف أتش” مرتفعاً بنسبة 3.7% عند 0.534 درهم، وبتداولات قاربت 74 مليون سهم، بينما “إرتفع سهم دي إكس بي إنترتينمنتس” بنسبة 8.3% عند 0.143 درهم، وبتداولات قاربت 41 مليون سهم.

وإرتفع سهم “​ديار للتطوير​” بنسبة 4.2 % عند 0.247 درهم، وبتداولات تجاوزت 32 مليون سهم، بينما إرتفع سهم “آن ديجيتال سيرفسس القابضة” بنسبة 3.2% عند 0.13 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاَ سهم “الإتحاد العقارية” مرتفعاً بنحو 4% عند 0.287 درهم، وبتداولات تجاوزت 95 مليون سهم.