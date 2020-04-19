إقليم كردستان: ملتزمون بحصتنا من اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط

أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، إنه ملتزم بحصته من اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار واحتواء تخمة المعروض.

يأتي ذلك عقب اجتماع بين مسؤولين من حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية في بغداد حيث وافقت حكومة كردستان على تقديم تقارير شهرية عن إنتاج الخام للوزارة.



وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجو نفط آخرون اتفقوا في 12 أبريل/ نيسان على خفض غير مسبوق قدره 9.7 مليون برميل يوميا من مايو/ أيار.

ونقلت شبكة “روداو” الكردية عن وزير النفط العراقي القول، بعد لقائه مع مسؤولين من الإقليم، “تنقشنا حول خفض الانتاج بطريقة تدريجية، وعليه سيتم الخفض الكبير 23% خلال الشهرين القادمين حتى يونيو/ حزيران بنسبة 9.7 يومياً، ما تبقى من السنة أي الـ 6 أشهر القادمة، فسيتم الخفض، بنسبة 8 مليون يوميا”.

وأضاف الغضبان “تناقشنا في موضوع استثمار الغاز، حيث أنه هناك حقل مكتشف وغير مستغل في الإقليم، وسنناقش معا مقترح تقدمنا فيه عن زيادة ساعات الكهرباء والغاز لبعض المناطق، الكهرباء قطاع هام ذو تأثير مباشر ومن المهم التعاون والتنسيق لتذليل العقبات”.