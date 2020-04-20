‫بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 12.4 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشر السوق العام 12.4 نقطة ليبلغ مستوى 4823.8 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.28 في المئة وذلك في تمام الساعة 9:5 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 3.3 مليون سهم عبر 179 صفقة نقدية بقيمة بلغت 988.2 ألف دينار.‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.3 نقطة ليبلغ مستوى 4029.8 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.06 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 135.6 مليون سهم تمت عبر 30 صفقة نقدية بقيمة 11.8 ألف دينار.‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول 17.8 نقطة ليبلغ مستوى 5227.4 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.38 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3.4 مليون سهم تمت عبر 187 صفقة بقيمة 1.1 مليون دينار.‬



‫وارتفع مؤشر «رئيسي 50» 1.7 نقطة ليبلغ مستوى 4019.9 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 350.2 ألف سهم تمت عبر 29 صفقة نقدية بقيمة 19.5 ألف دينار.‬