بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 12.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر12 نقطة ليبلغ مستوى 4797 نقطة بنسبة هبوط بلغت 26ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر105 مليون سهم تمت عبر 5936 صفقة نقدية بقيمة بلغت 6ر26 مليون دينار كويتي «نحو 44ر90 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4022 نقطة بنسبة هبوط بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر32 مليون سهم تمت عبر 1434 صفقة نقدية بقيمة 8ر1 مليون دينار «نحو 12ر6 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر16 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5191 نقطة بنسبة هبوط بلغت 32ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر73 مليون سهم تمت عبر 4502 صفقة بقيمة 7ر24 مليون دينار «نحو 9ر83 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 09ر12 نقطة ليبلغ مستوى 1ر4006 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر28 مليون سهم تمت عبر 1169 صفقة نقدية بقيمة 6ر1 مليون دينار «نحو 4ر5 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «فيوتشر كيد» و«انجازات» و«اركان» و«كامكو» أما شركات «اهلي متحد» و«بيتك» و«خليج ب» و«برقان» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «مراكز» و«مشاعر» و«الانماء» «المدينة» الأكثر انخفاضا.