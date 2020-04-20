«الائتمان»: 1054 مواطنا استفادوا من تحويلات القروض إلكترونياً

قالت الناطقة الرسمية لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي إن عدد المواطنين المستفيدين من التحويلات الالكترونية لدفعات قروض البنك بلغ 1054 مواطنا باجمالي مبالغ تفوق 5 ملايين دينار كويتي «نحو 5ر16 مليون دولار أمريكي».



وأكدت الخشتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين حرص «الائتمان» على القيام بدوره لاسيما إجراءات صرف وتحويل دفعات القروض العقارية الى مستحقيها من المواطنين المستفيدين بانسيابية وسلاسة.



وأوضحت أن الأداة الهندسية في البنك انتهت من اعداد آلية للكشوف الهندسية باستخدام احدى التقنيات الالكترونية تمهيدا لصرف دفعات القروض العقارية للمواطنين المستفيدين إلكترونيا أيضا.