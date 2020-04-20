بعد انهيار النفط الأمريكي.. ما هو خام غرب تكساس الوسيط ولماذا انخفضت أسعاره؟

شهدت أسواق النفط الأمريكية تراجعا تاريخيا في أسعار الخام الأمريكي لما دون الصفر للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في ظل تراجع الطلب العالمي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال هذا التقرير البسيط، يشرح موقع “الجزيرة مباشر” ماهو خام غرب تكساس وماذا يعني انخفاضه بالسالب.

خام غرب تكساس في سطور

خام غرب تكساس الوسيط هو أحد أنواع النفط الخفيفة، ويستخدم معيارا لسوق النفط الأمريكية نظرا لأنه يستخرج بشكل أساسي من الولايات الداخلية مثل تكساس ولويزيانا ونورث داكوتا.

إنتاج الخام في تلك الولايات الداخلية بشكل أساسي يعني وجود عوائق لوصوله إلى موانئ الشحن وبالتالي إلى روابط النقل العالمية.

خام غرب تكساس ينتج ويكرر ويستهلك بشكل واسع في أمريكا الشمالية.

يستخدم خام غرب تكساس الوسيط معيارا في تسعير النفط، ويتم تداوله عن كثب مع خام برنت وسلة أوبك.

يمتاز خام غرب تكساس الوسيط بمستوى أقل من الشوائب واحتوائه على 0.24 في المئة من الكبريت فقط، ولذلك فهو سهل التكرير والنقل مقارنة بالنفط الثقيل الذي يحوي مكونات شمعية عالية الكثافة وذات لزوجة أعلى.

نقطة التسعير للخام هي مدينة كوشينغ في أوكلاهوما كونها مركز تقاطع لمجموعة كبيرة من أنابيب النفط التي تمكن من نقل النفط إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الموانئ الأمريكية، ومن ثم إلى أي مكان في العالم.

ماذا يعني أن سعر النفط بالسالب؟