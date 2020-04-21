‫بعد انهيار تاريخي.. ترامب يسارع لانقاذ النفط الأميركي‬

‫أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأميركا.‬

‫وأوضح ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن كورونا، أنه ينوي الاستفادة من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط الخام، التي وصفها بـ”المثيرة جدا”، من أجل ملء الاحتياط الاستراتيجي للولايات المتحدة.‬

‫ويأتي ذلك بعد أن تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت إلى أكثر من 306 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية.‬

‫وتحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق أثناء تعاملات الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.‬