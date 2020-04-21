سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتاً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 42 سنتا ليبلغ 99ر16 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 41ر17 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وعالميا تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي امس الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ لتنتهي الجلسة عند ناقص 63ر37 دولار للبرميل مع اقبال المتعاملين على البيع بكثافة بسبب امتلاء سريع لمنشآت التخزين في المركز الرئيسي للتسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما.



كما تراجعت أيضا عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لكنها لم تصل إلى تلك المستويات الضعيفة بفضل وجود المزيد من قدرات التخزين المتاحة حول العالم.



وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو جلسة التداول امس منخفضة 9ر55 دولار أو 306 في المئة لتبلغ عند التسوية ناقص 63ر37 دولار للبرميل في حين اغلقت عقود برنت منخفضة 51ر2 دولار أو 9 في المئة لتسجل عند التسوية 57ر25 دولار للبرميل.