بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 91.45 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 45ر91 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4706 نقطة بنسبة هبوط بلغت 9ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر160 مليون سهم تمت عبر 8636 صفقة نقدية بقيمة بلغت 07ر36 مليون دينار كويتي «نحو 6ر122 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليبلغ مستوى 02ر4020 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر68 مليون سهم تمت عبر 2299 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار «نحو 8ر10 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر135 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5055 نقطة بنسبة هبوط بلغت 6ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13ر92 مليون سهم تمت عبر 6337 صفقة بقيمة 8ر32 مليون دينار «نحو 5ر111 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 7ر39 نقطة ليبلغ مستوى 4ر3966 نقطة بنسبة هبوط بلغت 99ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر55 مليون سهم تمت عبر 2002 صفقة نقدية بقيمة 7ر2 مليون دينار «نحو 18ر9 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «بتروجلف» و«قابضة م ك» و«تمدين ع» و«نابيسكو» أما شركات «بتروجلف» و«الدولي» و«بيتك» و«اهلي متحد» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «مراكز» و«منازل» و«مبرد» و«صناعات» الأكثر انخفاضا.