الذهب يتراجع مع صعود الدولار

تراجع الذهب الثلاثاء 21 ابريل بسبب ارتفاع الدولار لكن ما حد من الخسائر هو تراجع أسواق الأسهم بضغط من تهاوي العقود الآجلة للنفط الأمريكي لما دون الصفر للمرة الأولى في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1689.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:11 بتوقيت جرينتش، بعدما قفز بنحو 1% أمس الاثنين إذ رفع الانهيار في أسواق النفط من الطلب على الملاذ الآمن. وفي العقود الأميركية الآجلة، فقد الذهب 0.3% ليسجل 1706.70 دولار.

وارتفع الدولار أمام العملات الأساسية المنافسة مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.







وعلى الرغم من عودة النفط الأميركي للمنطقة الإيجابية اليوم الثلاثاء فقد تسبب انهياره التاريخي في أكبر انخفاض في أسواق الأسهم الآسيوية في شهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8% إلى 2147.53 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.3% إلى 768.39 دولار كما انخفضت الفضة 1.1% عند 15.21 دولار للأونصة.